Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины

close
100%
Водник/Wikimedia

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин во время выступления на своем YouTube-канале заявил, что Владимиру Зеленскому нужно покинуть пост президента Украины, так как он не справляется с ситуацией.

«В чем проблема, Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку», — заявил он.

По словам Соскина, у граждан на Украине сложились тяжелые условия для жизни. Он отметил, что властям следовало бы сконцентрироваться на решении проблем рядовых украинцев.

Также Соскин заявлял, что политика украинских властей при поддержке стран Запада ведет к демографической катастрофе в стране.

Кроме того, он заявлял, что Украина сейчас находится в трудном положении и держится лишь благодаря поставкам от США и их партнеров. По его мнению, республика бы давно потерпела неудачу, если бы западные страны во главе с Соединенными Штатами не направляли ей финансовые дотации, вооружение и боеприпасы.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с главой Европарламента Робертой Метсолой во Львове, что Киев намерен начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз уже в этом году. Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля прошлого года. В июне она получила статус кандидата на вступление в европейское сообщество.

Все новости на тему:
Новости Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть