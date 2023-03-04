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В Совфеде обрисовали американскую политику после окончания спецоперации РФ на Украине

Сенатор Климов: США сместят агрессию с РФ на Китай и ужесточат колонизацию Западной Европы

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«Газета.Ru»

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов описал свое видение внешнеполитического курса Вашингтона после завершения специальной военной операции РФ на Украине. Политик описал три варианта развития событий в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, США могут продолжить «перенапрягать» Россию на европейском фланге за счет усиления эксплуатации Молдавии, Румынии, Польши, Финляндии и прибалтийских государств, прилегающих к западным границам РФ.

В ином случае Вашингтон попробует поставить на паузу гибридную войну с РФ, которую они ведут на еврофронте, и перенесут акцент агрессии на Китай, а заодно и усилят давление на Россию и КНР через центральную Азию, предположил Климов.

Политик полагает, что американцы до осени 2024 года, когда в США планируются президентские выборы, поймут, что не смогут разобщить Москву с Пекином и попробуют ужесточить «колонизацию» экономически привлекательной Западной Европы, богатого ресурсами Африканского континента и представителей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), одновременно «зачищая своих недругов на латиноамериканском «заднем дворе».

Ранее китайская газета The Global Times писала о «стратегическом просчете» США в Азиатском регионе. Авторы статьи раскритиковали заявление посла США в Китае Николаса Бернса, который заявил о лидерском положении Соединенных Штатов в Азии.

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