В Совфеде обрисовали американскую политику после окончания спецоперации РФ на Украине

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов описал свое видение внешнеполитического курса Вашингтона после завершения специальной военной операции РФ на Украине. Политик описал три варианта развития событий в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, США могут продолжить «перенапрягать» Россию на европейском фланге за счет усиления эксплуатации Молдавии, Румынии, Польши, Финляндии и прибалтийских государств, прилегающих к западным границам РФ.

В ином случае Вашингтон попробует поставить на паузу гибридную войну с РФ, которую они ведут на еврофронте, и перенесут акцент агрессии на Китай, а заодно и усилят давление на Россию и КНР через центральную Азию, предположил Климов.

Политик полагает, что американцы до осени 2024 года, когда в США планируются президентские выборы, поймут, что не смогут разобщить Москву с Пекином и попробуют ужесточить «колонизацию» экономически привлекательной Западной Европы, богатого ресурсами Африканского континента и представителей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), одновременно «зачищая своих недругов на латиноамериканском «заднем дворе».

Ранее китайская газета The Global Times писала о «стратегическом просчете» США в Азиатском регионе. Авторы статьи раскритиковали заявление посла США в Китае Николаса Бернса, который заявил о лидерском положении Соединенных Штатов в Азии.