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Президент Украины Зеленский встретился с главой Европарламента Метсолой во Львове

Президент Украины Владимир Зеленский во Львове встретился с главой Европейского парламента Робертой Метсолой, сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

Он опубликовал видео встречи политика и беседы в окружении сотрудников своего офиса.

Зеленский поблагодарил Метсолу за лидерство в поддержке его страны и важные решения, принятые Европарламентом в ситуации с Украиной. В частности, он упомянул о решении Европарламента в марте прошлого года принять резолюцию о необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз.

«Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году», — заявил Зеленский.

Днем ранее на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом во Львове Зеленский рассмеялся после его слов о территориальной целостности Украины. Латвийский лидер заявил, что «только Украина может диктовать условия, на которых будет подписано мирное соглашение», и что этот мир должен учитывать «полную территориальную целостность Украины».

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