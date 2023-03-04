Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова

Президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу сыном главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахматом Кадыровым. Об этом чеченский политик сообщил в своем Telegram-канале.

Ахмат Кадыров возглавляет Совет регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи «Движение первых» Республики Чечня.

«Это была неофициальная встреча, на которой внук первого президента ЧР рассказал о молодежной политике в регионе. Но в большей части диалог коснулся Ахмата-Хаджи Кадырова», — рассказал Кадыров-старший.

По его словам, российский президент поделился с Кадыровым-младшим личным опытом, рассказал о своих принципах, начале своего политического пути.

«Оживший образ глубоко религиозного и переживающего за свой народ человека воодушевляет на новые и новые свершения — важные, ответственные, патриотичные и даже эпохальные», — написал глава Республики Чечня.

Кроме того, президент Путин поздравил Ахмата Кадырова с предстоящим бракосочетанием.

Ранее сообщалось, что Кадыров объяснил, почему назначает родственников на государственные посты.