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Советник Байдена Салливан: США осуждают попытки подрыва демократии в Бразилии

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Manuel Balce Ceneta/AP

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США осуждают попытки подорвать демократию в Бразилии, президент страны Джо Байден внимательно следит за ситуацией. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Соединенные Штаты осуждают любые попытки подорвать демократию в Бразилии. Президент Байден внимательно следит за ситуацией, и мы непоколебимо поддерживаем демократические институты Бразилии. Демократию Бразилии не поколеблет насилие», — написал Салливан.

Ситуацию в Бразилии также прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он назвал неприемлемым использование насилия для нападения на демократические институты и добавил, что Вашингтон присоединяется к призыву бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы немедленно прекратить беспорядки.

8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего на выборах главы государства, протестуя против результатов голосования захватили здание конгресса в столице, прорвались в резиденцию президента (дворец Планалту), а также в здание Верховного суда.

В связи с беспорядками президент Бразилии объявил до конца января в столице режим чрезвычайной ситуации.

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