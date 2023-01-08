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Tagesspiegel: главу Минфина ФРГ могут лишить иммунитета из-за подозрений в коррупции

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Global Look Press

Генеральная прокуратура Берлина изучает возможность подачи запроса о лишении депутатского иммунитета глав Минфина Германии и председателя Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера, пишет газета Tagesspiegel.

В публикации говорится, что департамент борьбы с коррупцией генпрокуратуры хочет заняться расследованием возможных связей министра с частным банком BBBank в Карлсруэ.

По информации издания, в мае прошлого года Линднер направил хвалебное видеопоздравление на 100-летие денежного института, но утаил, что годом ранее взял там кредит для покупки частного дома. Позже, летом 2022 года, он взял у BBBank еще один кредит.

Действия политика могут быть признаны противозаконными, если следствие установит связь между поздравлением и вторым кредитом, который Линднер взял находясь вдолжности главы Минфина.

Отмечается, что расследование будет направлено и против самого банка по подозрению в подкупе должностного лица.

Ранее глава Европарламента Роберта Метсола инициировала срочную процедуру лишения двух депутатов иммунитета по запросу бельгийских властей.

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