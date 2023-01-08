Бывший госсекретарь США Киссинджер назвал нейтральный статус Украины путем к миру

Решением конфликта на Украине может стать признание нейтрального статуса этой страны. Такое мнение высказал бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер в своей книге «Лидерство: шесть уроков мировой стратегии», которую цитирует журнал Foreign Affairs.

«Он предположил, что решением нынешнего конфликта должна быть нейтральная Украина», — говорится в статье.

Киссинджер указывает, что, если Украина вступит в НАТО, граница Североатлантического альянса будет «в пределах 300 миль от Москвы», что «устранит стратегическую глубину, на которую всегда рассчитывала Россия». При этом бывший госсекретарь США не объясняет, как именно может быть гарантирована безопасность Украины в качестве нейтрального государства.

Киссинджер в своей книге также пишет, что Российская Федерация на протяжении ближайших десятилетий будет оставаться влиятельной страной. При этом он предупреждает, что из-за своей обширной территории Россия страдает от «постоянного ощущения незащищенности». В связи с этим он напоминает высказывание российской императрицы Екатерины II: «У меня нет другого способа защитить свои границы, кроме как расширить их».

Ранее Генри Киссинджер заявлял, что в конфликте на Украине наступил поворотный момент, который необходимо использовать для проведения мирных переговоров, чтобы не допустить эскалации до глобальной катастрофы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в Москве с большим интересом знакомятся с идеями бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по урегулированию конфликта на Украине.