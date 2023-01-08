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Пушков высмеял заявление Кондолизы Райс о ситуации на Украине

Пушков назвал банальным заявление Кондолизы Райс о зависимости Украины от США

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Владимир Трефилов/Reuters

Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление экс-госсекретаря США Кондолизы Райс, опубликованное в газете The Washington Post.

Райс, в частности, заявила, что «военный потенциал и экономика Украины сейчас почти полностью зависят от жизненно важных путей с Запада — в первую очередь от США».

Пушков отметил, что эта информация не является ни для кого тайной и Райс генерирует не «свежие мысли», а банальности.

«Это же очевидно всему миру. Украина даже не сателлит США, ее статус гораздо ниже, а зависимость абсолютна», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Райс также заявила, что, если Россия не добьется успеха в этом году, то она будет добиваться сохранения контроля над позициями на востоке и юге Украины, которые в дальнейшем станут «плацдармом для возобновления наступления».

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