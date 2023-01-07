Зеленский поздравил Маккарти и выразил надежду на продолжение США помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил республиканца Кевина Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей Конгресса США и выразил надежду на то, что Вашингтона продолжит оказывать помощь Украине.

«Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США», — написал он в Twitter.

Зеленский также подчеркнул, что «поддержка США во всех областях была жизненно важной для Украины».

Дебаты в Конгрессе продолжались четыре дня. В результате на финальном, 15-м, туре голосования Маккарти получил 216 голосов.

Ранее сообщалось, что в новый пакет военной помощи США Украине впервые вошли ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Также в пакет вошли 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров М113, 500 противотанковых ракет и др.

По данным Пентагона, с начала президентства Джо Байдена выделили Украине военную помощь на сумму более чем $24,9 млрд.