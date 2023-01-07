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США и Япония подписали меморандум о сотрудничестве по кибербезопасности

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоши Нисимура подписали обновленный меморандум о сотрудничестве в киберсфере, нацеленный на повышение безопасности критически важной инфраструктуры двух стран. Об этом сообщается на сайте американского министерства.

Отмечается, что документ позволит укрепить оперативное сотрудничество соответствующих ведомств, повысить безопасность критически важной инфраструктуры, расширить возможности для партнерства, а также продолжить обмен передовым опытом с партнерами США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Сейчас Ясутоши Нисимура находится в Вашингтоне в преддверии намеченного на следующую неделю визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Ранее сообщалось, что Кисида планирует отправиться в турне по западным государствам, которые входят в «большую семерку» (G7). Ожидается, что одной из первых остановок западного турне японского премьера станет США. Согласно заявлению Белого дома, американский лидер Джо Байден примет Кисиду в Вашингтоне 13 января. При этом поездка главы кабмина Японии в страны «большой семерки» должна завершиться до саммита организации в мае, который в этот раз пройдет в Хиросиме.

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