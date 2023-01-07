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Посольство Венесуэлы в США объявило о полном прекращении работы с 5 января

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Ivan Alvarado/Reuters

Посольство Венесуэлы в США объявило о полном прекращении своей работы с 5 января в связи с ликвидацией «временного правительства» Хуана Гуаидо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Информируем венесуэльское сообщество в США и общественность в целом о том, что посольство Венесуэлы в США и все его должностные лица официально прекратили свою деятельность в четверг, 5 января 2023 года», — говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии отметили, что решение об этом было принято большинством депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы, избранных в 2015 году.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об «абсолютной» готовности восстановить отношения с Соединенными Штатами.

Официально отношения Венесуэлы с Соединенными Штатами были разорваны в 2019 году, когда США признали главу парламента Хуана Гуайдо президентом после выборов в 2018 году.

С 2018 года в Венесуэле продолжается политический кризис, связанный с избранием Николаса Мадуро президентом страны — тогда парламент объявил спикера Хуана Гуайдо исполняющим обязанности главы государства. Гуайдо признали в США, ЕС и некоторых странах Латинской Америки.

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