Название Турции в документах США будет писаться по-новому

Государственный департамент США в ответ на просьбу Анкары заявил, что будет использовать написание «Turkiye» в официальных документах, передает РИА Новости.

«Департамент распорядился, чтобы в новых официальных документах вместо Turkey указывалось Turkiye, хотя произношение не изменится», — сообщили представители ведомства.

Поясняется, что данный шаг был предпринят перед ожидаемым в конце месяца визитом министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтон. В рамках поездки глава внешнеполитического ведомства обсудит позицию Анкары по украинскому кризису и вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

Издание AP отмечает, что Госдепартамент не часто меняет стиль написания названий иностранных государств.

Ранее Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что в США могут быть против диалога между Анкарой и Дамаском.