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В Белом доме пояснили, почему Байдена не пригласили на похороны Папы Римского Бенедикта XVI

Белый дом: Байден не приехал на похороны Бенедикта XVI в соответствии с просьбой Ватикана

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Susan Walsh/AP

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга, что президент США Джо Байден и многие другие мировые лидеры отсутствовали на похоронах папы Бенедикта XVI, потому что так пожелали Ватикан и сам покойный.

Жан-Пьер уточнила, что вместо Байдена от США на прощальную церемонию был направлен посол при Святом Престоле Джо Доннелли. Представитель Белого дома подчеркнула, что Байден скорбел со всеми католиками о кончине Папы Римского. Жан-Пьер отметила, что президент «всегда будет помнить великодушие» Бенедикта XVI, он всегда «серьезно относится к своей вере».

По информации Catholic News Agency, церемония прощания должна была быть простой. На нее официально пригласили лишь две государственные делегации — из Италии и Германии.

Папа Римский на покое Бенедикт XVI скончался 31 декабря в возрасте 95 лет. Его похоронили 5 января в гробнице под базиликой Святого Петра.

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