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Бразилия вернулась в состав Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна

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Mexico's Presidential Press Office/AP

Правительство Бразилии решило возобновить участие в работе Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) после трехлетнего перерыва. Об этом в своем Twitter сообщил бразильский МИД.

Как говорится в сообщении, Бразилия сегодня объявила странам — членам данного сообщества «о своем полном и немедленном присоединении ко всем политическим и техническим инстанциям механизма».

Внешнеполитическое ведомство также заявило, что президент Бразилии Лула да Силва по приглашению аргентинского коллеги Альберто Фернандеса, который является временно исполняющим обязанности председателя форума, поучаствует в VII саммите СЕЛАК, который состоится в Буэнос-Айресе 24 января.

Ранее СМИ писали, что вступление в организацию БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) Саудовской Аравии, Египта и Турции станет «сущим кошмаром» для Запада во главе с США.

В 2022 году сразу три страны подали заявки на присоединение к БРИКС — Алжир, Аргентина и Иран. Как ожидается, расширение организации может произойти уже в 2023 году. При этом вступить в БРИКС желают и другие государства, в частности Турция, Египет и Саудовская Аравия.

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