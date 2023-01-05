ООН готова способствовать прекращению конфликта на Украине на основе международного права

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация готова оказывать помошь в завершении конфликта на Украине на основе международного права, передает ТАСС.

«Мы хотели бы увидеть завершение этой войны в соответствии с международным правом и Уставом ООН, и мы готовы помогать сторонам в достижении данной цели», — сказал он.

Этими словами представитель генсека прокомментировал заявления Анкары о готовности стать посредником в урегулировании украинскогоконфликта.

5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию на Украине и пути урегулирования противостояния.

Позже турецкий лидер провел телефонный разговор с главой Украины, в котором предложил себя в качестве модератора и посредника с целью обеспечения стабильного мира между Россией и Украиной.