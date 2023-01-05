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Маск спросил пользователей Twitter, надо ли ему вовлекаться в политику

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Владелец Twitter Илон Маск запустил в своей социальной сети опрос на тему, стоит ли ему вовлекаться в политику. Об этом он написал в своем Twitter.

Маск добавил два варианта ответа в опросе. Первый — «держаться в стороне от политики», второй — «продолжать стрелять себе в ногу».

Большинство пользователей соцсети высказались за второй вариант.

Маск не уточнил, идет ли речь просто о высказываниях или реальном участии в политической деятельности.

Ранее большая часть проголосовавших в опросе о дальнейшей судьбе Илона Маска в Twitter решила, что он должен покинуть пост главы компании. 

Маск пообещал согласиться с тем решением, которое выберут пользователи. Пока никаких комментариев по поводу голосования от бизнесмена не поступало. Последний пост, который оставил Маск в своем аккаунте, выглядит так: «Те, кто хотят власти, заслуживают ее меньше всех».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин увидел в действиях Илона Маска в отношении Twitter черты авторитаризма. По мнению Бутерина, Маск ведет в Twitter такую политику, которая «меняется в соответствии с личными взглядами самого Илона на ту или иную ситуацию».

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