Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД Киргизии отрицает причастность граждан страны к беспорядкам в Казахстане

close
100%
РИА «Новости»

Киргизы непричастны к протестам в Казахстане, которые прошли в начале 2022 года, заявили МИД Кыргызстана, передает ТАСС. По информации агентства, в ведомстве указали на лишь случайное участия ряда граждан страны в отдельном эпизоде на фоне беспорядков.

«МИД категорически отрицает какую-либо причастность граждан Кыргызской Республики к прошлогодним трагическим событиям в Казахстане <…> двое граждан Кыргызстана были привлечены к ответственности [в ходе расследования дела о массовых беспорядках в Казахстане] с условным сроком отбывания наказания. Данные граждане по не зависящим от них обстоятельствам были случайно вовлечены в отдельный эпизод», — говорится в сообщении.

Как указали в МИД Киргизии, в целом киргизы не были замешаны в демонстрациях и беспорядках в Казахстане. В ведомстве подчеркнули, что на данный момент против граждан республики нет никаких доказательств.

Ранее генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что подготовка к массовым беспорядкам в Казахстане велась в течение всего 2021 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть