МИД Киргизии отрицает причастность граждан страны к беспорядкам в Казахстане

Киргизы непричастны к протестам в Казахстане, которые прошли в начале 2022 года, заявили МИД Кыргызстана, передает ТАСС. По информации агентства, в ведомстве указали на лишь случайное участия ряда граждан страны в отдельном эпизоде на фоне беспорядков.

«МИД категорически отрицает какую-либо причастность граждан Кыргызской Республики к прошлогодним трагическим событиям в Казахстане <…> двое граждан Кыргызстана были привлечены к ответственности [в ходе расследования дела о массовых беспорядках в Казахстане] с условным сроком отбывания наказания. Данные граждане по не зависящим от них обстоятельствам были случайно вовлечены в отдельный эпизод», — говорится в сообщении.

Как указали в МИД Киргизии, в целом киргизы не были замешаны в демонстрациях и беспорядках в Казахстане. В ведомстве подчеркнули, что на данный момент против граждан республики нет никаких доказательств.

Ранее генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что подготовка к массовым беспорядкам в Казахстане велась в течение всего 2021 года.