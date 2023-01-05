В Еврокомиссии рассказали о ходе расследования инцидентов на «Северных потоках»

Представитель Еврокомиссии рассказал, что расследование по инцидентам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» продолжается, передает ТАСС.

По его словам, ответственными за процесс расследования являются Дания, Швеция и Германия, страны-члены ЕС.

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов.

Прокуратура Швеции, инициировавшая расследование, подтвердила факт диверсии.

Минобороны РФ обвинило представителей ВМС Великобритании в участии в планировании по подрыву «Северных потоков».

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов на фоне расследования напомнил об инциденте на «Северном потоке», который произошел в 2015 году. Тогда при плановом обследовании газопровода обнаружили уничтожитель мин «Морская лиса», принадлежащий НАТО.