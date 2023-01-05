Fox News: президент США Байден озадачил сограждан сравнением мира с заплаткой на джинсах

Президент США Джо Байден озадачил пользователей Twitter, прежде всего американских граждан, своим заявлением. На это обратил внимание Fox News.

Во время визита Байдена в Кентукки он похвалил американскую инфраструктуру. Затем глава Белого дома заявил: «Я уже давно говорил — вот что я имею в виду — я никогда, никогда, никогда не был так оптимистичен в отношении перспектив Америки, как сегодня. Я объехал более 140 стран мира. Перефразирую фразу своего старого соседа: остальные страны — мир — это не «заплатка на наших джинсах».

Пресс-секретарь сенатора-республиканца Джоша Хоули Эбигейл Мароун прокомментировала, что сказанное имеет смысл, если «ваш мозг превратился в кашу». Обозреватель Washington Examiner Беккет Адамс поинтересовался с сарказмом, много ли было токсичной свинцовой краски в том районе, где находился глава государства.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в качестве главы государства, но пока не выдвинул свою кандидатуру.

Пресс-секретарь американского лидера добавила, что, исходя из ее опыта работы, в администрации президента не станут опережать «какое-либо объявление» на этот счет.

В декабре представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Байден примет решение о выдвижении на второй срок после новогодних праздников. До этого он утверждал, что обсудит вопрос об участии в президентской кампании со своей супругой между Днем благодарения (24 ноября) и Рождеством (25 декабря).