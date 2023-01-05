В ШОС заявили о готовности создать условия для решения конфликта на Украине

Государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы создавать условия для решения украинского кризиса. Об этом заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Он отметил, что страны — члены ШОС обладают схожими позициями по ключевым региональным и международным вопросам.

Кроме того, по словам главы ШОС, сама организация уделяла украинскому конфликта пристальное внимание. «И поддерживала соответствующие страны в том, чтобы они <…> продолжали работать над устранением разногласий», — уточнил Мин.

Генсек ШОС указал, что урегулирование конфликта необходимо достичь мирными и дипломатическими средствами.

Накануне стало известно, что генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш готов выступать посредником в конфликте на Украине, если об этом попросят как Киев, так и Москва.