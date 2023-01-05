В Госдепе заявили, что Вашингтон снял с повестки вопрос о восстановлении СВПД

Представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил на брифинге, что Соединенные Штаты Америки приняли решение снять с повестки двусторонних отношений с Ираном восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщает РИА Новости.

«СВПД уже несколько месяцев как нет в повестке. Во главе нашей повестки делать все, что мы можем, чтобы поддержать всеобщие права народа Ирана», — отметил Прайс.

Он добавил, что в приоритете Вашингтона также противодействие растущему сотрудничеству в сфере безопасности между Тегераном и Москвой.

В конце декабря официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани указал, что власти США действуют неконструктивно в отношении переговоров о восстановлении СВПД.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал безответственной позицию США по СВПД.