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В Госдепе заявили, что Вашингтон снял с повестки вопрос о восстановлении СВПД

Госдеп: США сняли с повестки двусторонних отношений с Ираном вопрос восстановления СВПД

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J. Scott Applewhite/AP

Представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил на брифинге, что Соединенные Штаты Америки приняли решение снять с повестки двусторонних отношений с Ираном восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщает РИА Новости.

«СВПД уже несколько месяцев как нет в повестке. Во главе нашей повестки делать все, что мы можем, чтобы поддержать всеобщие права народа Ирана», — отметил Прайс.

Он добавил, что в приоритете Вашингтона также противодействие растущему сотрудничеству в сфере безопасности между Тегераном и Москвой.

В конце декабря официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани указал, что власти США действуют неконструктивно в отношении переговоров о восстановлении СВПД.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал безответственной позицию США по СВПД.

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