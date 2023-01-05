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Посла Франции вызвали в МИД Ирана из-за публикации в Charlie Hebdo

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Михаил Джапаридзе/РИА «Новости»

Посла Франции в Иране 4 января вызвали в Министерство иностранных дел в связи с публикацией в издании Charlie Hebdo провокационной карикатуры на религиозную власть исламской республике. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Дипломат назвал действия журнала уничижительным и оскорбившим «авторитет, святыни, религиозные и национальные ценности Ирана».

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что «оскорбительный и непристойный акт» Charlie Hebdo не останется без решительного ответа.

Charlie Hebdo известен своими скандальными карикатурами. Так, в октябре 2020 года журнал опубликовал на обложке карикатуру на президента Турции Тайипа Эрдогана на фоне напряженности в отношениях Парижа и Анкары. В дальнейшем прокуратура турецкой Анкары выступила с требованием приговорить сотрудников издания к тюремному заключению.

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