Посла Франции вызвали в МИД Ирана из-за публикации в Charlie Hebdo

Посла Франции в Иране 4 января вызвали в Министерство иностранных дел в связи с публикацией в издании Charlie Hebdo провокационной карикатуры на религиозную власть исламской республике. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Дипломат назвал действия журнала уничижительным и оскорбившим «авторитет, святыни, религиозные и национальные ценности Ирана».

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что «оскорбительный и непристойный акт» Charlie Hebdo не останется без решительного ответа.

Charlie Hebdo известен своими скандальными карикатурами. Так, в октябре 2020 года журнал опубликовал на обложке карикатуру на президента Турции Тайипа Эрдогана на фоне напряженности в отношениях Парижа и Анкары. В дальнейшем прокуратура турецкой Анкары выступила с требованием приговорить сотрудников издания к тюремному заключению.