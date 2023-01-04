Бывший депутат Кожокин рассказал, почему конфликт Хасбулатова и Ельцина был неизбежен

Народный депутат Российской Федерации (1990-1993 годы), историк Евгений Кожокин в беседе с «Газетой.Ru» назвал скончавшегося 3 января последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова настоящим спикером парламента, политиком, потенциал которого до конца так и не был реализован. По мнению Кожокина, мировоззренческие позиции у Хасбулатова и президента России Бориса Ельцина были настолько разными, что конфликт между ними был неизбежен.

«Руслан Имранович был настоящим спикером парламента, а Борис Николаевич по своему складу всегда был царем. Политический альянс с Ельциным, с одной стороны, обеспечил ему возможность прийти на высокий пост первого заместителя председателя Верхового Совета. С другой стороны, нахождение в команде Ельцина противоречило, как мне кажется, глубинным убеждениям Хасбулатова и его чувству собственного достоинства. С этой точки зрения его дальнейший конфликт был неизбежен, хотя в этом конфликте присутствовала и просто борьба за власть. К тому же довольно быстро Хасбулатов стал считать, что он умнее и образованнее Ельцина, что, наверное, соответствовало действительности. Но у Ельцина было поразительное качество — у него была харизма. Это свойство — совершенно непонятным путем притягивать к себе людей», — рассказал Кожокин.

Но на определенном этапе харизма Ельцина перестала действовать на Хасбулатова, отметил историк.

«Магия исчезла, и Хасбулатов осознал трагизм распада СССР, понял, что экономические реформы разрушают не только технологический уклад страны, но и наносят тяжелейший удар в целом по нации. Но осознал, когда уже было поздно. Союз распался, предложить альтернативу реформам Гайдара-Чубайса было возможно, но уже шло неудержимое движение, и я не знаю, были ли силы у нации осуществить разворот. Я сомневаюсь», — считает Кожокин.

По его мнению, Хасбулатов «очень многое мог сделать» во время намечавшейся Первой чеченской войны.

«Он тогда пытался вернуться в политику, чтобы найти ход, компромисс, встать над схваткой, но для этого мы должны были поддержать его здесь, в Москве. Я думаю, что с фигурой Хасбулатова была связана надежда на то, что удастся избежать войны. Но Ельцин и слышать не хотел его фамилию», — сказал Кожокин.

Он назвал Хасбулатова трудолюбивым и отрытым политиком, который был готов принять и выслушать депутатов в любое время.

«Руслан Имранович по духу, по темпераменту был настоящим чеченцем, а по политическому мировоззрению он был, конечно, россиянином. Он был человеком невероятно трудолюбивым. К нему, например, можно было прийти в кабинет в полдвенадцатого ночи, и он принимал. Он сидел, работал, писал, он сам писал свои тексты. По глазам было видно, что он очень устал. Но выслушивал, принимал решения. Несмотря на то, что у него был невероятно наряженный график, к нему можно было попасть без какой-либо интриги, в отличие от Ельцина», — вспоминает Кожокин.

После событий 1993 года народный депутат виделся с Хасбулатовым лишь одни раз.

«Я встречался с Русланом Имрановичем, был у него дома. Это был такой случай, когда мы разошлись с ним в политике, оказались, что называется, по разные стороны баррикад, но человеческие отношения оставались. Мы долго с ним беседовали. Я считаю, что ушел большой политик. Обстоятельства сложились так, что его потенциал во многом не был реализован, и от этого потеряли мы все. Он был трагической фигурой нашей истории», — заключил Кожокин.

Последний председатель Верховного Совета РСФСР ушел из жизни у себя на даче в Московской области, ему было 80 лет. Причина смерти бывшего политика пока неизвестна. Похоронят его в Чечне.

Стоит отметить, что Хасбулатов был одной из ключевых фигур противостояния между президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом РСФСР в 1993 году. Он не признал указ президента №1400, которым прекращались полномочия парламента, находился в блокированном Белом доме до взятия его силами президента 4 октября, был арестован как один из организаторов беспорядков в Москве. Освобожден по амнистии, принятой Госдумой в 1994 году. После освобождения вернулся к преподавательской деятельности в Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова.