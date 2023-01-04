Путин созвонился с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин и узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев в ходе телефонных переговоров договорились укреплять российско-узбекистанские отношения сотрудничества и стратегического партнерства. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

В сообщении указано, что стороны намерены увеличивать товарооборот, наращивать сотрудничество в различных сферах, в том числе в энергетике.

Мирзиеев выразил Путину признательность за гостеприимство на неформальном саммите лидеров государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге 26–27 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что лидеры Содружества Независимых Государств (СНГ) проводят в Санкт-Петербурге традиционный неформальный саммит. В заседании приняли участие главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Отмечается, что заседание длилось свыше семи часов.