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Экс-генсек НАТО Расмуссен приехал на Тайвань

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Chiang Ying-ying/AP

Бывший генсек Североатлантического альянса Андрес Фог Расмуссен прилетел с официальным визитом на Тайвань, передает ТАСС. По информации агентства, он приехал на спорный остров как создатель «Альянса демократий».

Как отмечается, в рамках своего визита Расмуссен, в частности, встретился с главой Тайваня Цай Инвэнь. Экс-генсек НАТО, как ожидается, пробудет в Тайбэе до 5 января, проведя еще несколько встреч.

«Я здесь, на Тайване, чтобы продемонстрировать свою решительную поддержку вашего права самим решать свое будущее. Я здесь, чтобы поддержать ваше право на существование в условиях свободы и мира», — указал Расмуссен.

Вопрос статуса Тайбэя — один из самых болезненных для Пекина. Несмотря на то что большинство государств мира придерживаются политики «Одного Китая», с момента окончания войны в 1949 году Тайвань, или Китайская Республика — де-факто независимое государство. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, критикую любые несанкционированные контакты с Тайбэем.

Ранее сообщалось, что в минобороны Китая предупредили США о рисках «обжечься» на поставках Тайваню оружия.

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