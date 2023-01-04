Пушков призвал не обманываться заявлениями политиков Европы о санкциях против России

Либеральные европейские политики, признавая низкую эффективность санкций против РФ, не предлагают их отмену, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова бывшего премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт о провале европейской санкционной политики в отношении России.

«Не следует обманываться насчет заявлений европейских радикал-либералов типа Верхофстадта. Даже признавая низкую эффективность антироссийских санкций, эта публика будет предлагать не их отмену», — написал Пушков.

Как указал сенатор, политик по типу экс-премьера Бельгии могут говорить о низкой эффективности ограничительных мер в отношении Москвы и выступать за их дальнейшее усиление.

Ранее Верхофстадт заявил, что страны Евросоюза приняли девять пакетов санкций, но в итоге рестрикции оказали нулевое воздействие на Россию. По его словам, ограничения пошли только на пользу Москве, так как страна увеличила торговый оборот с большинством государств Евросоюза с февраля по август 2022 года.