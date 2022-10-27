Страны СНГ договорились выдавать коррупционеров, находящихся в розыске

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Страны – участницы СНГ подписали соглашение о выдаче друг другу коррупционеров, находящихся в розыске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госагентства Казахстана по противодействию коррупции.

Соглашение было подписано в рамках саммита СНГ 14 октября 2022 года в Астане, однако документ разработали еще в 2008 году.

Согласно документу, страны участницы – СНГ обязаны оказывать содействие по уголовным делам о коррупции; оперативно-разыскные, оперативно-профилактические и другие мероприятия должны быть согласованы; страны могут сотрудничать в сфере розыска; обговорена возможность задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления; а также страны договорились возвращать доходы от коррупции.

Кроме того, будут созданы информационные системы в сфере противодействия коррупции; разработаны стратегии, программы и планы сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией; будет осуществляться обмен результатами антикоррупционного мониторинга и т.д.

В сентября в МВД Казахстана заявили, что республика будет выдавать уклоняющихся от мобилизации россиян, находящихся в розыске.

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