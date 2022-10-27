Си Цзиньпин рассчитывает на мирное сосуществование и сотрудничество с США

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Mark Schiefelbein/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на мирное сосуществование, взаимное уважение и сотрудничество с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

«Китай готов прилагать усилия вместе с США, чтобы [обе страны] взаимно уважали друг друга, мирно сосуществовали и добивались взаимовыгодного сотрудничества», — сказано в сообщении.

По его словам, Пекин и Вашингтон «должны укреплять связи и сотрудничество», что поможет «повысить глобальную стабильность и определенность».

Ранее американский президент Джо Байден заявлял, что власти США не стремятся к противостоянию с Китаем. По его словам, Си Цзиньпин осведомлен о подходе Белого доме.

27 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби говорил, что США намерены одержать победу над Китаем в рамках стратегической конкуренции.

До этого СМИ сообщали, что китайские чиновники блокируют процесс утверждения повестки запланированных переговоров Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20 из-за последних шагов Вашингтона в отношении Пекина.

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