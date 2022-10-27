Госсекретарь США Блинкен заявил, что мир не желает видеть никакого кризиса вокруг Тайваня

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Brendan Smialowski/Pool via Reuters

Стабильная ситуация вокруг Тайваня и ее сохранение в интересах мирового сообщества, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, мир не желает видеть какого-либо тайваньского кризиса.

«Фундаментальное изменение в Китае относительно статус-кво недопустимо. Это должно быть предметом беспокойства не только для Соединенных Штатов Америки, не только для стран в регионе, но и по всему миру», — цитирует слова Блинкена РИА Новости.

Как указал глава Госдепа, отсутствие эскалации вокруг Тайваня необходимо, так как через Тайваньский пролив идет половина контейнерных перевозок. Блинкен также подчеркнул, что от ситуации в регионе зависит снабжение международного рынка полупроводниками.

Тайваньский вопрос остается открытым с 1949 года, когда на материке была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а правившая до того в стране партия Гоминьдан сбежала на Тайвань. В 2022 году ситуация в регионе обострилась из-за визитов американских делегаций на спорный остров, несмотря на протесты со стороны Китая.

Ранее сообщалось, что в США заявили об угрозе вторжения КНР на Тайвань в 2022 году.

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