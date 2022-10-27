Госсекретарь США Блинкен заявил о конкуренции за определение нового мирового порядка

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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о завершении эры после холодной войны и о конкуренции за определение нового мирового порядка. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg, его стенограмма опубликована на сайте американского Госдепартамента.

«Сейчас момент, когда завершилась эра, последовавшая за холодной войной, и идет конкуренция за определение того, что будет дальше», — сказал он.

Блинкен отметил, что у Соединенных Штатов есть необходимые инструменты, чтобы делать все возможное для центральной роли в этом определении.

Госсекретарь указал на совместную работу США с другими странами над поддержкой Украины с целью достижения «стратегического поражения» России, а также многостороннее сотрудничество для конкуренции с Китаем.

Ранее президент США Джо Байден на встрече в Белом доме с советниками отмечал, что Соединенные Штаты должны сохранять в мире военное превосходство, но ясно давая понять — стремления к конфликту у страны нет.

Накануне президент России Владимир Путин заявлял, что конфликтный потенциал в мире остается высоким.

На прошлой неделе Блинкен на мероприятии сообщал, что миру нельзя позволить оставаться без руководства США, иначе «образуется вакуум».

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