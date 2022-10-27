США пообещали не отказываться от партнерства с Саудовской Аравией из-за решения ОПЕК+

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Alex Brandon/AP

Власти США исключают возможность ухода от стратегического партнерства с Эр-Риядом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, решение Вашингтона о пересмотре взаимодействия с Саудовской Аравией этого не предполагает.

«Речь идет о стратегическом партнерстве, существующем 80 лет. И никто не говорит о его разрыве <…> мы, разумеется, уважаем те решения, которые недавно приняли саудовцы [речь о согласовании в рамках ОПЕК+ сокращения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября]», — цитирует слова Кирби ТАСС.

Как указал представитель Белого дома, США позитивно оценивают взаимодействие с Саудовской Аравией, в том числе на Ближнем Востоке, но желают добиться того, чтобы отношения двух стран отвечали интересам американского народа.

«Мы хотим гарантировать в свете решения [ОПЕК+ по нефти], что эти отношения в перспективе будут как можно лучше отвечать интересам американского народа, и мы этого добьемся», — подчеркнул Кирби.

Ранее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия сорвала сделку с США по увеличению добычи нефти.

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