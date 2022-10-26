Премьер Италии Мелони рассказала, как достичь мира на Украине

Мирное урегулирование между Россией и Украиной возможно при условии достижения «равновесия», которое можно обеспечить дальнейшей поддержкой Киева. Об этом заявила новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе выступления в Сенате. Ее слова приводит ТАСС.

«Единственное что необходимо, чтобы способствовать переговорам о завершении конфликта, это равновесие. Вы же не хотите сказать, что мир достигается, когда сдаешься, мир может быть достигнут при поддержке Украины, позволяя ей защищаться», — сказала Мелони.

Ранее сообщалось, что Мелони, вероятно, посетит Киев в первые недели ноября при надлежащих «условиях безопасности». Зеленский в ходе телефонного разговора пригласил премьер-министра Италии побывать в Киеве. Мелони в свою очередь заверила главу государства в полной поддержке.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.