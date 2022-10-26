США выделят $12 млн на «стабильность» в неподконтрольных «режиму» районах Сирии

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Emily Elconin/Reuters

Госдеп США планирует выделить $12 млн на решение задач по обеспечению стабильности на северо-востоке Сирии, а также на территориях, неподконтрольных «режиму» президента страны Башара Асада, передает RT со ссылкой на соответствующий документ. Сообщается, что для этих целей Соединенные Штаты намерены также наладить партнерство с сирийскими организациями гражданского общества, которые по мнению Вашингтона играют важнейшую роль в «служении гражданам в соответствии с политическими интересами США».

«Изменить сложившуюся ситуацию может сирийское гражданское общество, играющее важнейшую роль в служении населению — служении таким образом, чтобы это перекликалось с политическими интересами США», — сказано в документе.

В список целей Госдепа также входит повышение возможностей сирийских общественников, по «отстаиванию интересов» народа страны, в том числе дав полномочия привлекать к ответственности власти территорий, неподконтрольных «режиму».

В то же время министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Сирии. По его словам, турецкие власти знают о поддержке, которая оказывается Рабочей партии Курдистана, Силам народной самообороны, партии «Демократический союз», особенно на северо-востоке страны для продолжения своей сепаратистской программы по разделу Сирии и будут принимать все необходимые меры против этого.

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