Пашинян заявил о желании подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хочет подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года. Об этом он сообщил на правительственном часе в парламенте, передает ТАСС.

«Честно говоря, я хочу, чтобы оно было подписано до конца этого года. Насколько это реалистично? Я отвечу на этот вопрос так: я и правительство сделаем все, чтобы это было реалистично», — сказал он.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что премьер-министр республики Никол Пашинян планирует направиться 31 октября в Сочи для переговоров с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

В сентября 2022 года вновь обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в обострении ситуации — Ереван заявил об обстрелах юго-восточной границы, Баку обвинил соседа в минировании путей снабжения. Поступала информация о десятках погибших и раненых военнослужащих с обеих сторон.