Почти треть австрийцев выступают за выход страны из Евросоюза

close
100%
Depositphotos

Около трети жителей Австрии (27%) выступили за выход страны из Евросоюза, следует из опроса Австрийского общества европейской политики, передает ТАСС.

При этом еще в декабре 2019 года данный показатель составлял рекордно низкие 8%.

По мнению генерального секретаря общества Пауля Шмидта, на взгляды австрийцев повлияли боевые действия, инфляция и снижение доверия к политике.

Вместе с тем большинство жителей страны (64%) все еще поддерживают членство Австрии в ЕС, хотя три года назад этот показатель составлял 75%. Еще 9% затруднились дать ответ.

Ранее газета New York Post писала, что антироссийские санкции не сработали и стали вредить Западу.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг до этого на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Растиславом Качером заявил, что восемь пакетов санкций против России окажут на нее влияние, но нужно проявить терпение до момента, когда они подействуют.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть