В Туркмении переименовали ряд сел и городов, носивших имена первого президента и его матери

В Туркмении переименовали некоторые села и города, носившие имена первого президента страны Сапармурата Ниязова (Туркменбаши) и его матери, сообщает «Российская газета» со ссылкой на информагентство «Туркменистан. Золотой век».

Переименования прошли во всех велаятах (областях) республики. Об этом было объявлено на заседании Народного совета, который проводил бывший глава государства и действующий председатель совета Гурбангулы Бердымухамедов — отец президента Туркмении Сердара Бердымухамедова.

Всего было переименовано более 30 сел и городов. Кроме того, в стране упразднены шесть этрапов (районов), пять городов, один городской этрап в городе Туркменбаши, два поселка и 36 генгешликов (административно-территориальных образования, состоящих из одного или нескольких сел).

Оптимизация территорий, как ожидается, обеспечит планомерное и целевое использование государственного бюджета, своевременный контроль над его исполнением и поможет сэкономить в общей сложности 28 млн манатов из бюджета ($8 млн).

Ранее президент Туркмении предложил использовать инфраструктуру на Каспии в интересах стран СНГ.