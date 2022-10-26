Украинский министр обороны назвал свою страну полигоном для испытаний вооружений

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил в интервью американскому изданию Politico, что его страна является полигоном для испытаний различных вооружений.

Он отметил, что все страны видят, как Киев успешно использует западное оружие, так что боевые действия на Украине

похожи на своеобразное соревнование систем вооружений с целью «увидеть, какая из них окажется наиболее эффективной».

Резников также заявил, что оптимистично настроен в отношении дальнейших поставок на Украину западного оружия, в частности американских танков Abrams, истребителей типа F-16, F-15 или шведских Gripen. Европейские же производители танков будут ждать «сигнала» от Вашингтона и затем последуют за ним в вопросе снабжения Украиной своими машинами.

Ранее Резников рассказывал, что Киев в скором времени ожидает поставки норвежских зенитных ракетных комплексов NASAMS. По его словам, первые поставки NASAMS от США ожидаются в октябре, планируются и поставки из Германии систем ПВО IRIS-T.