«АиФ»: помощник секретаря Совбеза России Павлов призвал «десатанизировать» Украину

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РИА «Новости»

Помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов в беседе с «Аргументами и фактами» призвал к «десатанизации» Украины в ходе СВО.

Павлов указал, что необходимость этого стала очевидной.

С 1990-х годов, утверждает представитель Совбеза, на Украине множилось число приверженцев религиозных сект, а толчком для развития которых стала смена власти в 2014 году. По мнению Павлова, их целью стало «переформатирование умов» украинцев и запрет «настоящих ценностей» православия, ислама и иудаизма.

Павлов добавил, что именно адепты нетрадиционных религиозных течений проявляли наибольшую жестокость в Донбассе. Он оценил заявление главы Чеченской республики Рамзана Кадырова как меткое. Речь идет о высказывании политика о «дешайтанизации» Украины.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад под руководством США продолжает вести гибридную войну в отношении Российской Федерации и, пытаясь полностью разрушить страну, наращивает поставки вооружения на Украину.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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