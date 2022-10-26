Блинкен заявил замгенсека ООН Гриффитсу о необходимости продления зерновой сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом заявил, что необходимо продлить зерновую сделку. Это следует из письменного заявления руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса, передает ТАСС.

По информации Прайса, Блинкен в ходе встречи сделал акцент на «гуманитарных потребностях Украины» и отметил «необходимость продления черноморской зерновой инициативы».

Кроме того, стороны обсуждали усилия по удовлетворению потребностей в гуманитарной сфере, а также кризисы в Афганистане и Эфиопии и необходимость предотвращения голода в Сомали.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что Киев выступает за продление договоренностей по зерновой сделке.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.