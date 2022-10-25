РИА Новости: Слуцкий лишил поста руководителя центрального аппарата ЛДПР Диденко

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата партии Алексея Диденко и занял этот пост сам, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

«Слуцкий снял с должности Диденко и сам возглавил центральный аппарат», — сказал собеседник агентства.

Кроме этого, агентство сообщило, что должность заместителя главы фракции ЛДПР в Госдуме вместо Василия Власова получит замглавы комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов.

Ранее Слуцкий заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы потеряла «остатки разума», приняв резолюцию с обвинением российских партий в «пособничестве терроризму». Также он отреагировал на слова генсека Йенса Столтенберга о том, что НАТО усилит помощь Украине и будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

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