Путин призвал к более реалистичной оценке ситуации

Путин потребовал от правительства более высоких темпов работы по всем направлениям

Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства страны «предельно реалистичной» оценки ситуации и более высоких темпов работы по всем направлениям. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом», — сказал президент в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей спецоперации.

Глава государства пояснил, что это касается не только специальной военной операции на Украине, а «всей работы практически по всем направлениям». Он указал на то, что власти пытаются эффективнее администрировать различные сферы еще с пандемии коронавирусной инфекции, а сейчас страна столкнулась с «новыми вызовами».

«Они серьезные, значительные, это касается и деятельности правоохранительных органов, силового блока, министерства обороны, это касается и всей гражданской составляющей», — отметил Путин.

По его словам, в текущих условиях для получения результата властям необходимо не «прятаться за формальностями» и стандартными бюрократическими процедурами.

21 октября Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве России для обеспечения потребностей СВО. Орган призван улучшить координацию деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти. Совет также будет заниматься обеспечением потребностей Вооруженных сил РФ, прочих войск, воинских формирований и органов.

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