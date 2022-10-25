Захарова заявила, что власти Украины не считают своих граждан за людей

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук, которая призвала украинцев, находящихся зарубежом, не возвращаться в страну до завершения зимнего периода. В своем Telegram-канале она напомнила о фразе Катерины из пьесы Александра Островского «Гроза».

»Островский, «Гроза»: «Отчего люди не летают так, как птицы?». Удобно было бы: осенью улетали бы на зимовку, отъедались там на миграционных пайках, а потом летом прилетали бы обратно? Киевский режим людей за людей не считает. Даже своих», — написала Захарова.

Заявление Верещук в отношении граждан Украины, пребывающих в других государствах, появилось 25 октября. Свой призыв к соотечественникам она пояснила тем, что энергетическая система страны может не выдержать, если многие решат вернуться на родину зимой. Она также подчеркивала, что украинцам стоит попытаться остаться в других странах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима будет самой сложной за всю историю страны.

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