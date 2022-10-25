Зеленский пообещал помочь Евросоюзу заместить российские энергоресурсы

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал Европейскому союзу помощь в замещении российских энергоресурсов. Об этом глава государства сказал в обращении на конференции по будущему восстановлению Украины в Берлине, трансляцию вела Еврокомиссия.

Зеленский отметил, что украинский экспорт электрики потенциально составляет «десятки гигаватт». Это может стать одной из фундаментальных опор климатической политики Европы, заявил президент Украины.

14 октября советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко призвал ввести потолок цен на российскую нефть на уровне $10-20 за баррель.

В свою очередь вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет продавать нефть странам, которые пытаются установить потолок на цену российского сырья.