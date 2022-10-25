Millliyet: в Анкаре начались переговоры делегаций Турции и Финляндии по членству в НАТО

Millliyet: делегации Турции и Финляндии начали переговоры по членству в НАТО в Анкаре

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

В Анкаре начались переговоры делегаций минюста Турции и Финляндии в рамках процесса членства в НАТО. Об этом сообщает газета Millliyet.

«Переговоры между представителями министерства юстиции и министерства юстиции Финляндии начались сегодня в 10.00 в Анкаре. На переговорах турецкую делегацию возглавляет генеральный директор отдела минюста по внешним связям и ЕС Касым Чичек», — пишет издание.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, но Турция заблокировала процесс вступления стран в организацию, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, выдать подозреваемых в терроризме и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

28 июня состоялись переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в ходе которого был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в альянс. Турция пока не ратифицировала документ.

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