Американский политолог спрогнозировал курс США по Украине в случае возвращения Трампа

Политолог Роберт Фарли в статье для 19FortyFive указал, что в случае возвращения экс-президента США Дональда Трамп в политику, курс Вашингтона по отношению к Киеву может измениться.

По мнению эксперта, Трамп до сих пор остается значимой фигурой на политической арене. Кроме того, по словам Фарли, у него сложились дружественные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Также точка зрения Трампа на внешнюю политику порой контрастирует с позицией Республиканской партии.

Политолог полагает, что если судебные иски в отношении Трампа возымеют успех, то он не будет участвовать в выборах. В ином случае эксперт допускает, что экс-президент США вновь поборется за президентское кресло.

Фарли указывает, что пока большинство кандидатов воздерживаются от акцентирования внимания в своей программе на внешнеполитических моментах, однако через два года ситуация может измениться.

В начале октября Трамп заявил, что необходимо немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине.

Более того, незадолго до этого он уверял, что сам готов возглавить переговорную группу, которая могла бы достичь условий мира на территории Украины.