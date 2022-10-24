Посольство РФ в Берлине одобрило позицию жителей города Штральзунд по Украине

close
100%
Global Look Press

Российское посольство в Берлине положительно отнеслось к инициативе жителей немецкого города Штральзунд, которые предложили свою ратушу в качестве места для мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости, ссылаясь на диппредставительство России.

Информация о соответствующем предложении была опубликована в газете Die Welt.

В российском посольстве отметили, что место переговоров будет определено, когда на Украине «созреет» к ним готовность, а пока об этом рано говорить.

«Тем не менее мы приветствуем позицию неравнодушных жителей Штральзунда, предложивших свой город в качестве места для переговоров», — сообщили в посольстве.

Ранее в Белом доме заявили, что США не собирается вести переговоры без участия Киева, а украинская сторона к диалогу не готова. Схожие слова прозвучали и от главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть