Посольство РФ в Берлине одобрило позицию жителей города Штральзунд по Украине

Российское посольство в Берлине положительно отнеслось к инициативе жителей немецкого города Штральзунд, которые предложили свою ратушу в качестве места для мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости, ссылаясь на диппредставительство России.

Информация о соответствующем предложении была опубликована в газете Die Welt.

В российском посольстве отметили, что место переговоров будет определено, когда на Украине «созреет» к ним готовность, а пока об этом рано говорить.

«Тем не менее мы приветствуем позицию неравнодушных жителей Штральзунда, предложивших свой город в качестве места для переговоров», — сообщили в посольстве.

Ранее в Белом доме заявили, что США не собирается вести переговоры без участия Киева, а украинская сторона к диалогу не готова. Схожие слова прозвучали и от главы Европейского совета Шарля Мишеля.