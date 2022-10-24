Посольство Азербайджана направило ноту протеста в МИД России из-за шоу «Большая игра»

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Посольство Азербайджана в Москве направило в российский МИД ноту протеста из-за выпуска телепередачи «Большая игра», сообщает пресс-служба диппредставительства.

В заявлении говорится, что в эфире программы на Первом канале, выходившей 20 и 21 октября, российские политологи и эксперты армянского происхождения выступили с откровенными антиазербайджанскими выпадами, также под сомнение ставилась территориальная целостность страны и искажалась географическая карта государства.

«Гости ток-шоу своими выступлениями провоцируют реваншистские силы в армянском обществе, реанимируют оставшийся в прошлом конфликт и открыто поддерживая сепаратизм, сеют вражду между двумя народами», — приводится в заявлении содержание ноты.

Российскому министерству напомнили о недопустимости использования на госканалах предвзятых высказываний и явных политических провокаций.

Азербайджанская сторона подчеркнула, что ведущим данного ток-шоу является член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Никонов и что подобное поведение представителей правящей партии России наносит существенный ущерб двухсторонним отношениям стран.

Диппредставительство настоятельно потребовано от российской стороны предпринять безотлагательные меры по пресечению провокационных действий представителей российских СМИ и недопущения их повторения в будущем.

Ранее президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми и некорректными слова французского коллеги Эммануэля Макрона, который обвинил РФ в том, что она якобы использует конфликт в Нагорном Карабахе для дестабилизации Южного Кавказа.

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