Президент Хорватии отказался участвовать в «Крымской платформе» и встречаться с Пелоси

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Global Look Press

Президент Хорватии Зоран Миланович не будет участвовать в парламентском форуме «Крымской платформы» в его стране и встречаться со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает газета Vecernji list.

«Американцы просили о встрече, но я не могу сегодня и все. Это [палата представителей США] не исполнительная власть, через две недели (после выборов в США — «Газета.Ru») она будет не такой, как сейчас», — объяснил свою позицию Миланович, уезжающий на День города Макарска. Он допустил, что мог бы остаться в столице страны ради встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, но не Пелоси.

Ранее сообщалось, что Пелоси выступит на форуме «Крымская платформа» в Хорватии.

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