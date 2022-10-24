Захарова выразила надежду на искренность извинений Красовского за высказывание о детях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ей нечего комментировать в отношении журналиста Антона Красовского, призывавшего «топить украинских детей». В своем Telegram-канале она выразила надежду на то, что его извинения за свои высказывания были искренними.

«Тут нечего комментировать, так как он сам сделал заявление по поводу неприемлемости своих слов и извинился. Очень хочу надеяться, что его раскаяние искреннее», — написала Захарова.

Как отметила представитель МИД России, ряд украинских СМИ решили выдать ее комментарий о Красовском, сказанный в середине сентября, за реакцию на его текущие заявления. Она также добавила, что подобную ошибку сделали и некоторые российские медиа.

«Украинские ресурсы разгоняют мой комментарий об Антоне Красовском полуторамесячной давности, выдавая за «оправдание» его реплик, сделанных 20 октября 2022 года. Наши ресурсы не отстают. С украинскими инфопомойками давно все понятно. Но российские-то должны отделять факты от фейков?» — подчеркнула Захарова.

Журналист RT Красовский призвал «топить украинских детей» 20 октября. Впоследствии главред телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что приостанавливает сотрудничество с ведущим. А в Следственном комитет заявили о начале проверки высказываний Красовского. При этом сам журналист принес извинения «всем, кто обалдел от этого».

Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали «людоедскими» слова журналиста Красовского об украинских детях.