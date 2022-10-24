МИД РФ: Россия призвала Норвегию решить проблему со Шпицбергеном

Россия призвала Норвегию решить проблему российского присутствия на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ по итогам встречи первого замминистра иностранных дел РФ Владимира Титова с послом Норвегии в Москве Робертом Квиле.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающийся двустороннего сотрудничества, затронули деструктивное влияние санкций на торгово-экономическую сферу. Кроме того, Титов и Квиле обсудили нарастающую активность НАТО в Арктике и Северной Европе.

«Призвали норвежскую сторону к диалогу в целях решения проблем российского присутствия на архипелаге Шпицберген, объем и сложность которых нарастают год от года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки видят риски возникновения «непреднамеренного конфликта» в Арктике из-за действий России в регионе.